05 Августа 2020
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Экономика За рубежом
Силовики на уханьском вокзале (2020) | Фото: thepaper.cn

В Китае из-за эпидемии пневмонии началось падение фондовых рынков

В КНР, где начинается уже вторая волна эпидемии коронавируса нового типа, принимаются экстренные меры по закрытию очага заболевания – города Ухань и прилегающих к нему муниципалитетов.

Infox передаёт о том, что в ряде случаев наблюдается дефицит и даже отсутствие одноразовых масок и экспресс-тестов. Тем не менее сейчас основную опасность представляют не сами инфицированные, а здоровые граждане в случае, если они поддадутся панике.

Также, по данным издания, на фоне эпидемии фондовые рынки КНР демонстрируют спад. Помимо цен на нефть, спад в районе 2,5- 3% наблюдается в сфере гостиничного бизнеса и у авиакомпаний Китая.

Напомним, из-за эпидемии отменён рейс Ухань – Москва. При этом с российской стороны ограничения на полёты в Китай не вводятся, однако Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам пока не приезжать в КНР.

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В Китае из-за эпидемии пневмонии началось падение фондовых рынков

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Теги: Китай, пневмония, коронавирус



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