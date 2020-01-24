05 Августа 2020
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Политика Свердловская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
Олег Чемезов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мне и тут хорошо". Свердловский политик назвал свое назначение на место Решетникова "ерундой"

Замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, которого прочат на пост главы Пермского края после ухода Максима Решетникова в Минэкономразвития РФ, прокомментировал Накануне.RU слухи о своем возможном назначении.

Он назвал разговоры о перспективах занять пост в Прикамье "ерундой" и даже рассмеялся, услышав этот вопрос от нашего корреспондента.

"Мне и здесь хорошо", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что получить должность губернатора Пермского края могут выходцы из группы Сергея Собянина, работающие в Свердловской области, - первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов или замглавы Свердловской области Олег Чемезов. Оба для Пермского края являются "варягами". Впрочем, в качестве претендентов также называют и пермских политиков - спикера заксобрания Валерия Сухих и депутата Госдумы от региона Игоря Сапко.

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"Мне и тут хорошо". Свердловский политик назвал свое назначение на место Решетникова "ерундой"

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Теги: Олег Чемезов, Максим Решетников, Алексей Орлов



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