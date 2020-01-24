Для КМНС предложили ввести двухгодичный мораторий на преследование из-за охоты и рыболовства

Депутат Госдумы от Ямала Григорий Ледков предложил ввести двухгодичный мораторий на преследование коренных народов из-за охоты и рыболовства на особо охраняемых территориях. Как передает корреспондент Накануне.RU, он сообщил за заседании в уральском полпредстве, что по статистике участниками 99% уголовных дел о браконьерстве являются КМНС.

"Люди находятся в психологическом стрессе. Есть проблемы с образованием, трудоустройством, охотой. Происходит маргинализация населения. Они перестают ценить свою жизнь", - заявил депутат.

Он отметил, что закон об учёте КМНС, принятый Госдумой в третьем чтении 22 января, позволит в скорейшее время решить вопрос межведомственного взаимодействия, помогать коренным народам решать проблемы по всем направлениям: образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова развеяла мифы, которые ходят вокруг этого закона. Она подчеркнула, что регистрация в реестре носит добровольный, а не обязательный порядок, и что для этого понадобятся заявление и документы, подтверждающие национальную принадлежность. Второй миф - что права будут только у КМНС из реестра. Котова отметила, что цель реестра - создать принцип единого окна.

В ответ на инициативу Григория Ледкова заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов попросил депутата чётко сформулировать предложения.