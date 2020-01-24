05 Августа 2020
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Экономика В России
коммуналка долги канализация подъезд труба (2019) | Фото:samcomsys.ru

Эксперты назвали самые проблемные регионы России по долгам за ЖКУ

Самыми проблемными в плане собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги регионами России сейчас являются Северный Кавказ, северные регионы и Дальний Восток, рассказала на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.

По ее словам, общая сумма задолженности по данному виду услуг составляет примерно 1,4 трлн руб. Однако эксперт отмечает, что структура долгового портфеля неоднородна и часто вовсе не население виновато в образование долгов. Так, по ее словам, на Северном Кавказе в некоторых населенных пунктах нет возможности платить за коммуналку безналом, а посредники, собирающие наличку с населения, не всегда "ровно" отчитываются перед поставщиками услуг.

По мнению Разворотневой, показателем того, что гигантских долгов физические лица не накапливают, является тот факт, что в прошлом году лишь по 10% долгов были поданы иски. В остальных случаях суммы не настолько критичны, чтобы поставщики судились за них.

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Эксперты назвали самые проблемные регионы России по долгам за ЖКУ

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Теги: долги за жку, коммуналка, регионы, взыскание



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