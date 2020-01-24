05 Августа 2020
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Экономика Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

УФАС оштрафовало "МРСК Урала" за злоупотребление доминирующим положением

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил решение УФАС о злоупотреблении ОАО "МРСК Урала" своим доминирующим положением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

УФАС установила, что компания нарушила требования Закона о защите конкуренции в результате несоблюдения порядка проведения проверки прибора учета индивидуального предпринимателя. Аналогичные действия были совершены в отношении других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В частности, сетевая компания не уведомила потребителей о дате и времени проведения проверки приборов учета, провела проверку прибора учета в отсутствие уполномоченного представителя компании, а также не составила акты проверки прибора учета с указанием на плановый или внеплановый порядок ее проведения.

УФАС выдало "МРСК Урала" предписание о недопущении подобных действий и оштрафовало компанию на 146 тысяч рублей.

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УФАС оштрафовало "МРСК Урала" за злоупотребление доминирующим положением

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Теги: МРСК Урала, суд, штраф, УФАС,



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