УФАС оштрафовало "МРСК Урала" за злоупотребление доминирующим положением

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил решение УФАС о злоупотреблении ОАО "МРСК Урала" своим доминирующим положением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

УФАС установила, что компания нарушила требования Закона о защите конкуренции в результате несоблюдения порядка проведения проверки прибора учета индивидуального предпринимателя. Аналогичные действия были совершены в отношении других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В частности, сетевая компания не уведомила потребителей о дате и времени проведения проверки приборов учета, провела проверку прибора учета в отсутствие уполномоченного представителя компании, а также не составила акты проверки прибора учета с указанием на плановый или внеплановый порядок ее проведения.

УФАС выдало "МРСК Урала" предписание о недопущении подобных действий и оштрафовало компанию на 146 тысяч рублей.