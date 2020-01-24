Власти Ямала поспорили с полпредством о провале диспансеризации КМНС

Власти Ямала ответили на критику полпредства о провале программы диспансеризации среди коренных малочисленных народов Севера и указали аппарату президентского наместника, что он якобы неправильно ведет статистику.

Напомним, заместитель полпреда Борис Кириллов заявил на совещании по проблемам народов Севера, что хоть в ЯНАО численность КМНС увеличилась почти на 17% в 2019 г., однако смертность остаётся высокой, в регионе этот показатель составляет 120,2 на 100 тыс. населения, а охват в рамках программы диспансеризации - всего 10%.

Как передает корреспондент Накануне.RU, заместитель губернатора Татьяна Бучкова решила поправить полпредство в анализе статистических данных по диспансеризации и указала, что верным является подсчёт не от численности КМНС, а от числа тех, кто проходит диспансеризацию в этом году. И по этим данным, охват составляет не 10%, а 50%, указала она чиновникам полпредства, добавив, что дети в основном живут в интернатах и там показатель практически 100%.