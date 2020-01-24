Бывший замруководителя свердловского СКР остался под домашним арестом

В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения бывшему замруководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко.

Напомним, бывший высокопоставленный следователь обвиняется в получении взятки. Ранее он был отправлен под домашний арест.

Сегодня решался вопрос о дальнейшей мере пресечения для Бусылко. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, его домашний арест продлен по 29 апреля 2020 года включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин провел кадровые перестановки в российских силовых ведомствах. Указом президента Михаил Бусылко был отправлен в отставку.