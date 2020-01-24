05 Августа 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Владимир Мякуш (2019) | Фото: Накануне.RU

Владимир Мякуш о поправках в Конституцию: "Пришло время молодых, никаких досрочных выборов не будет!"

В преддверии студенческого праздника спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш встретился с учащимися челябинских вузов, рассказал о работе над поправками в Конституцию страны и ответил на вопрос корреспондента Накануне.RU об идее досрочного роспуска российского парламента.

Встреча Мякуша как члена рабочей группы по внесению изменений в Конституцию изначально планировалась на площадке Челябинского госуниверситета, однако, в последний момент её решено было организовать все-таки в стенах заксобрания. На встречу пришло порядка 4050 студентов, членов Молодежных палат, участников прочих молодежных проектов.

Владимир Мякуш обрисовал текущую работу по внесению поправок, коротко рассказал о работе над реализацией послания президента и предложил студентам задавать вопросы. Напутствовав их следующими словами: "Сейчас ваше время пришло, как раз вы будете жить по новому варианту Основного закона, будьте активнее!".

Когда началась фаза вопросов, выяснилось, что челябинских студентов интересует довольно-таки неожиданный набор тем. Ну, например, выплаты категории лиц под общим названием "дети участников войны" и прочие льготы, которые вообще-то не распространяются по возрасту на большинство присутствующих. Тем не менее ответ прозвучал – в масштабах страны такие выплаты пока не предусмотрены, в Челябинской области в прошлом году появился закон о ежемесячной выплате для данной категории 500 руб.

На встречу с Мякушем пришел депутат городской думы Челябинска Владимир Корнев, поинтересовавшийся у своего старшего коллеги, что тот думает по поводу возможности создания в России партии "За правду!", лидером которой может стать писатель Захар Прилепин. Владимир Мякуш оживился и ответил на это, что в комиссии как раз его место находится рядом с местом Прилепина, так что доведет до сведения последнего интерес в регионах к новому партпроекту.

Студент ЧелГУ обратил внимание спикера на отсутствие в Конституции понятия "молодежная политика". Мякуш похвалил молодого человека за внимательность и пообещал совместно с коллегами подумать о включении либо особой нормы в Основной закон, либо сделать отсылку на соответствующие федеральные законы и акты.

По словам Владимира Мякуша, собирающаяся периодически в Москве рабочая группа в любом случае должна закончить выработку предложений к 15 февраля. В этот день пройдет голосование за поправки в Конституцию во втором чтении, процесс, понятно, никто не собирается затягивать. В целом новый вариант Конституции может быть утвержден в марте-апреле текущего года, но, как известно, после этого должно еще пройти всенародное голосование пока в неизвестной форме (опрос, референдум и т.д.). Выступающий не сомневается, что в 2020 году Россия станет жить по новому варианту Конституции.

После мероприятия Накануне.RU поинтересовалось у спикера заксобрания региона и члена рабочей группы о возможности изменения избирательного законодательства и о варианте с досрочным роспуском Государственной думы.

"Я не знаю, кто и зачем инициирует подобного рода разговоры. У нас в сентябре выборы депутатов Законодательного собрания, в следующем году - выборы депутатов Госдумы. Как известно, роль и статус федеральных законодательных органов власти после поправок в Конституцию изменится, но о каких-то досрочных выборах я не слышал", - ответил Мякуш.

Напомним, что ранее возможной датой плебисцита по поправкам в Основной закон назывался День космонавтики, 12 апреля 2020 года.

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Владимир Мякуш о поправках в Конституцию: "Пришло время молодых, никаких досрочных выборов не будет!"

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Теги: Владимир Мякуш, Владимир Конев, Захар Прилепин, Конституция, правки



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