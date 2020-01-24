Саммит стран-постоянных членов ООН - заявка на новый миропорядок?
Пекин ответил согласием на проведение саммита глав государств – постоянных членов Совбеза ООН. С инициативой проведения саммита на пятом всемирном форуме памяти жертв Холокоста выступил Владимир Путин, посчитавший, что разобщенность в мире сегодня может привести к страшным последствиям. Подобная совместная встреча глав пяти государств могла бы помочь найти коллективные ответы на актуальные угрозы.
Главный научный сотрудник ИДВ РАН Владимир Петровский напомнил, что озвученная МИД КНР формулировка звучит так: "Усиление координации между постоянными членами Совбеза по основным международным вопросам имеет большое значение для поддержания послевоенной системы международных отношений, а также мира и стабильности". Это свидетельствует о стремлении Китая подчеркнуть свою роль как мирового игрока, а также снизить некоторую напряженность, вызываемую постоянными усилиями Вашингтона усадить Пекин за стол переговоров по ядерному разоружению.
Эксперт напомнил, что ядерная пятерка уже имеет весомые обязательства - они гаранты ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия), авторы так называемых позитивных и негативных гарантий для неядерных членов ДНЯО, оформленных резолюциями Совбеза ООН. "Вопрос в том, какие новые формы усиления влияния пятерки на процессы ядерного нераспространения и разоружения могут быть выработаны в результате такого саммита", – рассказал Владимир Петровский Накануне.RU.
Возможный формат саммита может быть интересен не только для Москвы и Пекина, но также и для всех остальных постоянных участников Совета безопасности. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отмечает, что за прошедшее с 1945 г. время на международной арене значительно сократилось влияние Великобритании и Франции, и предстоящий саммит мог бы быть очень полезным и Макрону, пытающимся вновь сделать свою страну важным медиатором в мировой политике, и Джонсону на фоне выхода Великобритании из ЕС.
"Но если говорить о субстантивных решениях, которые могут быть приняты, то я в этом сомневаюсь. Создание такого саммита может в перспективе стать одним из институтов, где в каком-то смысле может решаться судьба человечества, но до тех пор, пока противоречия в позициях неразрешимы, говорить об этом преждевременно", - отметил он в беседе с Накануне.RU.
По его мнению, Китай всё больше и больше будет предпринимать шаги, чтобы расширить своё влияние в политических плоскостях, в геополитике. И в этом плане предложение достаточно близкого к Си Цзиньпину Владимира Путина, у которых сложились комфортные личные отношения, - это замечательный повод напомнить о возрастающей роли Китая. Китай безусловно очень активно эту идею поддержит и, если получится этот саммит провести, то для Си Цзиньпина это будет очень удобным моментом, чтобы поговорить с мировыми лидерами в закрытом формате.