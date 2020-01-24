05 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин и Си Цзиньпин (2017) | Фото: kremlin.ru

Саммит стран-постоянных членов ООН - заявка на новый миропорядок?

Пекин ответил согласием на проведение саммита глав государств – постоянных членов Совбеза ООН. С инициативой проведения саммита на пятом всемирном форуме памяти жертв Холокоста выступил Владимир Путин, посчитавший, что разобщенность в мире сегодня может привести к страшным последствиям. Подобная совместная встреча глав пяти государств могла бы помочь найти коллективные ответы на актуальные угрозы.
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Главный научный сотрудник ИДВ РАН Владимир Петровский напомнил, что озвученная МИД КНР формулировка звучит так: "Усиление координации между постоянными членами Совбеза по основным международным вопросам имеет большое значение для поддержания послевоенной системы международных отношений, а также мира и стабильности". Это свидетельствует о стремлении Китая подчеркнуть свою роль как мирового игрока, а также снизить некоторую напряженность, вызываемую постоянными усилиями Вашингтона усадить Пекин за стол переговоров по ядерному разоружению.

Эксперт напомнил, что ядерная пятерка уже имеет весомые обязательства - они гаранты ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия), авторы так называемых позитивных и негативных гарантий для неядерных членов ДНЯО, оформленных резолюциями Совбеза ООН. "Вопрос в том, какие новые формы усиления влияния пятерки на процессы ядерного нераспространения и разоружения могут быть выработаны в результате такого саммита", – рассказал Владимир Петровский Накануне.RU.

Возможный формат саммита может быть интересен не только для Москвы и Пекина, но также и для всех остальных постоянных участников Совета безопасности. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отмечает, что за прошедшее с 1945 г. время на международной арене значительно сократилось влияние Великобритании и Франции, и предстоящий саммит мог бы быть очень полезным и Макрону, пытающимся вновь сделать свою страну важным медиатором в мировой политике, и Джонсону на фоне выхода Великобритании из ЕС.

"Но если говорить о субстантивных решениях, которые могут быть приняты, то я в этом сомневаюсь. Создание такого саммита может в перспективе стать одним из институтов, где в каком-то смысле может решаться судьба человечества, но до тех пор, пока противоречия в позициях неразрешимы, говорить об этом преждевременно", - отметил он в беседе с Накануне.RU.

По его мнению, Китай всё больше и больше будет предпринимать шаги, чтобы расширить своё влияние в политических плоскостях, в геополитике. И в этом плане предложение достаточно близкого к Си Цзиньпину Владимира Путина, у которых сложились комфортные личные отношения, - это замечательный повод напомнить о возрастающей роли Китая. Китай безусловно очень активно эту идею поддержит и, если получится этот саммит провести, то для Си Цзиньпина это будет очень удобным моментом, чтобы поговорить с мировыми лидерами в закрытом формате.

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Саммит стран-постоянных членов ООН - заявка на новый миропорядок?

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Теги: Китай, Россия, ООН, Совбез, Путин, Петровский, Данюк



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