В Тюмени управляющий батутным центром наказан за смерть школьницы на аттракционе

В Тюмени управляющий батутного центра наказан за смерть посетительницы аттракциона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Напомним, вечером 5 января 2019 года 17 – летняя пострадавшая, совершила на батуте несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто девочка упала на полотно батута, получив травму шеи, из-за которой не смогла дышать и погибла. Во время выполнения посетительницей прыжков никто не контролировал, как именно она выполняет сложные элементы.

Управляющий батутного центра получил год условно. Удовлетворен иск иск потерпевших на сумму в 1 млн руб.