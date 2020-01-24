05 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени управляющий батутным центром наказан за смерть школьницы на аттракционе

В Тюмени управляющий батутного центра наказан за смерть посетительницы аттракциона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.
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Напомним, вечером 5 января 2019 года 17 – летняя пострадавшая, совершила на батуте несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто девочка упала на полотно батута, получив травму шеи, из-за которой не смогла дышать и погибла. Во время выполнения посетительницей прыжков никто не контролировал, как именно она выполняет сложные элементы.

Управляющий батутного центра получил год условно. Удовлетворен иск иск потерпевших на сумму в 1 млн руб.

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В Тюмени управляющий батутным центром наказан за смерть школьницы на аттракционе

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Теги: батутный центр, серть, школьница



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