В Зауралье педагоги, переехавшие в сельскую местность, могут получить миллион рублей

Зауральские педагоги, которые пожелают жить и работать в сельской местности, могут получить 1 млн руб. в рамках реализации программы "Земский учитель", которая начала работать в регионе в этом году.

Институт развития образования и социальных технологий уже начал принимать заявки от кандидатов на право получения этой компенсации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Документы от кандидатов ждут до 15 апреля 2020 года. Заявки можно направлять на электронную почту ospp203@yandex.ru или в распечатанном варианте в отдел сопровождения проектов и программ ИРОСТ. Институт находится в Кургане в доме №38 на улице Пичугина, кабинет №203.

Чтобы узнать всю подробную информацию о программе, нужно позвонить на номер телефона "горячей линии" 28 января с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Учителям расскажут о требованиях к претендентам на компенсационную выплату, а также о том, какие документы необходимо подать на конкурс.