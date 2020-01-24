05 Августа 2020
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Образование Курганская область
образование, педагог, учитель, квалификация (2020) | Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

В Зауралье педагоги, переехавшие в сельскую местность, могут получить миллион рублей

Зауральские педагоги, которые пожелают жить и работать в сельской местности, могут получить 1 млн руб. в рамках реализации программы "Земский учитель", которая начала работать в регионе в этом году.

Институт развития образования и социальных технологий уже начал принимать заявки от кандидатов на право получения этой компенсации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Документы от кандидатов ждут до 15 апреля 2020 года. Заявки можно направлять на электронную почту ospp203@yandex.ru или в распечатанном варианте в отдел сопровождения проектов и программ ИРОСТ. Институт находится в Кургане в доме №38 на улице Пичугина, кабинет №203.

Чтобы узнать всю подробную информацию о программе, нужно позвонить на номер телефона "горячей линии" 28 января с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Учителям расскажут о требованиях к претендентам на компенсационную выплату, а также о том, какие документы необходимо подать на конкурс.

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В Зауралье педагоги, переехавшие в сельскую местность, могут получить миллион рублей

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Теги: Земский учитель, педагоги, сельская местность, Зауралье



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