05 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
современная автобусная остановка (2019) | Фото: n-vartovsk.ru

Глава Полевского заявил, что школьных автобусов для сельчан не будет

Глава Полевского и по совместительству секретарь местного отделения "Единая Россия" Константин Поспелов отверг идею ввести школьный автобус рейсом п. Красная горка - Полевской. Как сообщил Накануне.RU сам чиновник, из-за ряда определенных причин провести автобус для транспортировки школьников из поселка достаточно проблематично, поэтому будет скорректировано расписание рейсовых автобусов.
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Администрацией и депутатами городской думы была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что учащиеся Красной горки учатся в нескольких разных школах Полевского. Основной причиной отказа города от школьных автобусов является тот факт, что транспортное средство для перевозки своих учеников школа заказывает индивидуально. И якобы гораздо более простым и менее затратным решением будет сделать обыкновенный рейсовый маршрут, которым смогут пользоваться не только школьники, но и обычные граждане. Если транспорт будет ходить с необходимой для удобства периодичностью, то и проблема решится, считают в мэрии.

По словам Константина Поспелова, город уже проводит конкурсную процедуру, по итогам которой с победителем-перевозчиком будет заключен контракт на постоянную перевозку пассажиров по установленному маршруту.

Напомним, что жители п. Красная горка были крайне обеспокоены тем, что их детям приходится пешком пересекать огромное расстояние по обочине трассы, чтобы добраться до школы в Полевском. В мае 2019 г. родителями школьников было написано обращение в городскую администрацию, однако за последними не последовало никаких действий. Тогда жители поселка направили жалобу в полевской Следственный комитет.

При этом на заседании городской думы координатор партийного проекта "Крепкая семья" от "ЕР" Людмила Боронина предложила решить данную проблему, сдав школьников Красной горки в полевской интернат.

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Глава Полевского заявил, что школьных автобусов для сельчан не будет

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Теги: Полевсой, Красная горка, школьники, автобус



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