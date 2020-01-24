05 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
хаски самоед собаки (2014) | Фото: Накануне.RU

Власти Североуральска, где псы нападают на людей, не заключали контракт на отлов безнадзорных животных

Прокуратура начала проверку в связи с нападением стаи бездомных собак на школьника в Североуральске.

Напомним, днем 22 января, когда ребенок возвращался из школы, во дворе дома, где он проживает, на него напала стая бездомных собак. Псы разорвали ему верхнюю одежду.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мальчик испытал сильный испуг, однако за медицинской помощью не обратился. Со слов матери ребенка, телесных повреждений у сына нет, а тяжких последствий удалось избежать лишь потому, что злых собак разогнали соседи.

Как отметили в надзорном ведомстве, на данный момент на 2020 год органами местного самоуправления Североуральска не заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. В ходе проверки прокуратура города даст этому правовую оценку.

Также решается вопрос о направлении иска в суд о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда и причиненного ущерба.

Нападения собак на людей в Североуральске далеко не редкость: в декабре прошлого года псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком.

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Власти Североуральска, где псы нападают на людей, не заключали контракт на отлов безнадзорных животных

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Теги: собаки, Североуральск, прокуратура



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