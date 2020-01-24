Полпредство констатировало провал диспансеризации КМНС на Ямале

Сегодня в Екатеринбурге состоялось заседание Совета по вопросам КМНС при полпреде. Темой осуждения стала демографическая ситуация среди коренных народов. Как было отмечено, смертность среди КМНС остается высокой, на этом фоне на Ямале практически не занимались их диспансеризацией.

Как передает корреспондент Накануне.RU, заместитель полпреда Борис Кириллов отметил, что есть положительные тенденции в демографии, численность коренных народов в УрФО выросла на 8% по итогам 2019 г. и составила около 79 тыс. человек. Однако по регионам ситуация неоднозначная. В ЯНАО численность КМНС увеличилась почти на 17%, тогда как в ХМАО-Югре снизилась на 5%. Произошло снижение смертности среди КМНС благодаря повышению качества и доступности медпомощи. Однако смертность остаётся высокой. На Ямале показатель составляет 120,2 на 100 тыс. населения, а в Свердловской области он в разы больше.

Не решена проблема диспансеризации коренного населения, если в Тюменской области в прошлом году диспансеризацию пошли 100%, то на Ямале этим практически не занимались, там охват всего 10%.

“Мы понимаем особенности, но не можем себя этим успокаивать", - отметил Борис Кириллов.