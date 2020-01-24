05 Августа 2020
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Экономика В России
вагоны, производство вагонов, завод, Уралвагонзавод, рабочий, сварщик, искры (2019) | Фото: Накануне.RU

Промышленное производство в 2019 году выросло на 2,4%, но рост замедляется

Индекс промышленного производства в России в 2019 году составил 102,4% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Росстат.
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В четвертом квартале рост замедлился до 1,7% к тому же периоду прошлого года. В целом за год тоже произошло замедление, так как в 2018 год рост составил 2,9%. Фактический рост почти совпал с прогнозом Минэкономразвития (2,3%).

Резко выросло производство сжиженного природного газа, почти на 48%, после запуска третьей линии завода "Ямал СПГ" в конце 2018 года. Однако в целом рост нефтегазового производства замедляется, а в четвертом квартале производство нефти и газового конденсата даже сократилось. Об этом сообщает Минэкономразвития, ссылаясь на сдерживающее влияние обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

Также некоторое влияние на замедление роста нефтегазового производства оказало снижение экспорта природного газа и сокращение внутреннего потребления в осенне-зимний период из-за теплой погоды в европейской части России, считают в ведомстве.

В обрабатывающей промышленности основными источниками роста стали пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия. А вот производство машиностроительной продукции показало отрицательную динамику - в целом за год на 2,4%. В то же время увеличился выпуск тепловозов, электровозов и пассажирских вагонов - на 12-32%. Производство готовых металлических изделий (болты, гайки и т.п.) выросло на 9%.

Обращает на себя внимание сокращение добычи угля к концу года. Добывающие компании объясняют это падением цен на уголь на мировом рынке и недостаточным развитием транспортной инфраструктуры на восточном направлении.

В прошлом году производство подсолнечного нерафинированного масла выросло на 19%, производство мяса (говядины, свинины, баранины, козлятины, конины и т. д.) увеличилось почти на 6%, выпуск мяса и субпродуктов из мяса птицы сократился на 3%.

В 2020 году Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства на 2,4%.

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Промышленное производство в 2019 году выросло на 2,4%, но рост замедляется

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Теги: промышленность, производство



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