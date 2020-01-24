Китайские власти опубликовали первое фото коронавируса 2019-nCoV

Китайские власти опубликовали фотографии вируса 2019-nCoV, нового штамма коронавируса, смертельно опасного и стремительно распространяющегося. Ранее сообщалось, что ученые смогли буквально за несколько недель расшифровать геном вируса, благодаря чему их коллеги по всему миру могут начать разрабатывать вакцины.

Фото вируса под электронным микроскопом было сделано китайским национальным банком патогенных микроорганизмов, который и выделил опасный штамм.

На данный момент известно о более чем 800 подтвержденных случаях заражения вирусом, три десятка человек умерли от пневмонии, вызываемой вирусом.