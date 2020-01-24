05 Августа 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
деньги кошелек (2011) | Фото:

В двух регионах "тюменской матрешки" зарегистрированы 747 самозанятых

Жители Тюменской области и Ямала сотнями регистрируются как самозанятые. Несмотря на то, что эти регионы ввели новый налог только с начала года, есть те, кто "обложил" себя им в прошлом году, потому что они живут и трудятся на территории "пилотного" субъекта, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, с 1 января 2020 г. налог для самозанятых введен в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Ленинградской областях, Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Башкортостан, Красноярском и Пермском краях, а также в Санкт-Петербурге.

В Тюменской области с начала введения эксперимента и до 20 января зарегистрировались 1 тыс. 88 самозанятых физлиц, в их числе – 176 предпринимателей, сообщили Накануне.RU в областном управлении ФНС.

"Ежедневный прирост плательщиков НПД составляет от 20 до 50 человек. В 2019 г., когда эксперимент еще не ввели на территории области, плательщиками НПД стали 618 физлиц (в том числе 60 предпринимателей), состоящих на учете по месту жительства в Тюменской области и работающих на территории одного из регионов, участвующих в проекте. Указание вида деятельности носит добровольный характер и в налоговых органах не отражается", - уточнили в управлении.

В ямальском окружном управлении ФНС Накануне.RU сообщили, что в регионе в системе учтены 790 самозанятых работников. 513 из них сделали это в 2019 г., это те, кто зарегистрирован на Ямале, но фактически работает в том или ином "пилотном" регионе. С 1 января 2020 г., когда в регионе в полную силу заработал новый налоговый режим, на учет встали еще 277 самозанятых.

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В двух регионах "тюменской матрешки" зарегистрированы 747 самозанятых

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Теги: самозанятые, налог, ФНС



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