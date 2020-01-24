В Екатеринбурге на заснеженной улице обнаружили голого трехлетнего мальчика

05 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/chastich/, смотреть варианты >>
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/garages/ceilings/izol/penoplastom/, смотреть тут.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/izol/vnutrennee/ по этой ссылке.



Происшествия Свердловская область
тротуар, уборку снега, Ноябрьск (2019) | Фото: администрация Ноябрьска

В Екатеринбурге на заснеженной улице обнаружили голого трехлетнего мальчика

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга на заснеженной улице обнаружили трехлетнего мальчика. Помогли ребенку и позвонили в полицию местные жители. На мальчике совершенно не было одежды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу, сообщение об обнаружении ребенка поступило в отдел полиции №3 в Пионерский микрорайон. На данный момент выясняются личность мальчика и обстоятельства происшествия. Ребенок с признаками переохлаждения доставлен в медицинское учреждение.

Отметим, сегодня в Екатеринбурге температура воздуха около минус 6-7 градусов (по ощущению - 11).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге на заснеженной улице обнаружили голого трехлетнего мальчика

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: голый мальчик, ребенок, Екатеринбург, переохлаждение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров