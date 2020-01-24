В Екатеринбурге на заснеженной улице обнаружили голого трехлетнего мальчика

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга на заснеженной улице обнаружили трехлетнего мальчика. Помогли ребенку и позвонили в полицию местные жители. На мальчике совершенно не было одежды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу, сообщение об обнаружении ребенка поступило в отдел полиции №3 в Пионерский микрорайон. На данный момент выясняются личность мальчика и обстоятельства происшествия. Ребенок с признаками переохлаждения доставлен в медицинское учреждение.

Отметим, сегодня в Екатеринбурге температура воздуха около минус 6-7 градусов (по ощущению - 11).