В Зауралье отец-изверг так сильно избил сына, что мальчик попал в больницу

В Щучье будут судить 44-летнего мужчину, который постоянно избивал своего сына.

11-летний мальчик на протяжении всего прошлого года постоянно подвергался нападкам отца - мужчина бил его ремнем за любое непослушание, а летом так сильно ударил ребенка в грудь, что тот начал задыхаться, а после и вовсе попал в больницу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас ребенок и его сестра переданы под опеку родне, решается вопрос о лишении отца и матери родительских прав.

Вину мужчина признал полностью и раскаялся.