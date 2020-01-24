Песков: В руководстве АП перераспределят обязанности в ближайшие дни
В руководстве администрации президента будут перераспределены обязанности в связи с новыми назначениями, об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Соответствующий документ должен быть подписан в ближайшие дни.
Напомним, число замруководителей администрации президента увеличилось до трех. Путин назначил на эту должность бывшего вице-премьера Дмитрия Козака.
Кроме того, были подписаны указы о назначении бывших министров Максима Орешкина и Владимира Мединского помощниками президента.
Орешкин, по словам Пескова, будет выполнять роль экономического помощника президента, то есть тот функционал, которым занимался Андрей Белоусов.
Что будет входить в обязанности Козака и Мединского, Кремль объявит позже, передает "Интерфакс".