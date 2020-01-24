Китайские медики сообщили о второй волне коронавируса

Эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа в китайской провинции Хубэй, вступает во вторую пиковую фазу. Провинциальный комитет здравоохранения сообщил, что распространение коронавируса наложилось на вспышку заболеваемости гриппом.

Как передаёт "Пэнпай синьвэнь", сейчас с подозрением на новую болезнь обращаются и многие из тех, у кого просто поднялась температура. Тем не менее, число тех, у кого выявлен смертоносный коронавирус, неуклонно растёт. Только в провинции Хубэй насчитывается 549 заболевших. 31 человек выздоровел, 24 скончались, 494 остаются под медицинским наблюдением, из них 106 в тяжёлом, а 23 - в критическом состоянии.

Медицинские проверки прошли у 3653 человек, контактировавших с заболевшими, 877 признаны здоровыми, 2776 остаются под наблюдением.

Местные власти продолжают работать над совершенствованием системы раннего обнаружения пневмонии.

Напомним, всего за неделю планируется построить специальный госпиталь на тысячу коек.