05 Августа 2020
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Общество Свердловская область
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

В ГИБДД заявили о новой схеме организации движения в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге ГИБДД изменила схему организации движения в центре города. Теперь автомобилям запрещен въезд на трамвайные пути.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, изменение произошло на проспекте Ленина, где с сегодняшнего дня над трамвайными путями установили дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен". В ведомстве уточнили, что действие знаков распространяется только на полосу трамвайного движения.

Кроме этого, на участке дороги от улицы Вайнера до Московской установили дорожные знаки "Движение по полосам", действие которых распространяется в обоих направлениях данного участка.

зима, новый год, площадь 1905 года, ул. Ленина, Екатеринбург(2016)|Фото: Накануне.RU

В ГИБДД отмечают, что нововведения необходимы для обеспечения бесперебойного трамвайного движения. Сейчас на Ленина ведутся работы по установке камер фотофиксации нарушений для контроля за соблюдением участниками движения требований дорожных знаков.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков прокомментировал сокращения в Госавтоинспекции, которые были в прошлом году. Он объяснил их внедрением видеофиксации.

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В ГИБДД заявили о новой схеме организации движения в центре Екатеринбурга

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Теги: движение, схема, ГИБДД, Екатеринбург



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