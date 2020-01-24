ПФР выделит на помощь ветеранам и труженикам тыла 60 млрд рублей, но пока им 20 тысяч собирают всем миром

Пока новые и старые федеральные министры отчитываются, сколько средств будет выделено на помощь "нашим самым уважаемым гражданам", общественность собирает средства на самые элементарные и недорогие нужны этих самых граждан.

Так, в Instagram известного режиссера Светланы Дружининой появился пост с призывом помочь собрать деньги для труженицы тыла и ветерана труда Таисьи Сахненко. Ей 90 лет, пенсионерка нуждается в слуховом аппарате за 19 400 руб.

"В начале войны Таисье Михайловне было всего 12 лет. Война не обошла стороной Таисью Михайловну. Это были трудные и тяжелые годы изнурительного труда. Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. Трудились все. Мальчишки и девчонки. Тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи тонн намолоченного зерна. Мужчины ушли на фронт и все тяжбы — физические и моральные достались женщинам, подросткам, старикам. Жили впроголодь но всегда надеялись на лучшее. Не унывали", - говорится в посте Дружининой.

Сейчас пенсионерка находится "в тяжелом материальном положении". "Передвигается в инвалидной коляске уже 5 лет. Сломана шейка бедра. Почти потерян слух. Необходимо срочно приобрести слуховой аппарат, что бы хоть немного улучшить качество жизни пожилой женщины", - добавляют организаторы сбора средств.

Напомним, Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла недавно заявил, что к 75-летию Победы всем ветеранам и приравненным к ним категориям будет выделено по 75 тыс. руб., труженикам тыла – по 50 тыс. руб. Ранее эти выплаты составляли 10 тыс. руб. для ветеранов и приравненных к ним категорий и 5 тыс. руб. для тружеников тыла.

Примечательно, что и в Госдуме, и в Совете Федерации весенняя сессия открылась с пафосных слов председателей палат о том, что надо исполнять любые просьбы и пожелания ветеранов и тружеников тыла.

Между тем, в это же весеннюю сессию Госдума уже успела отклонить два законопроекта о детях войны Проектом справороссов предлагалось установить специальные меры и льготы, ежемесячные выплаты для "детей войны" и тружеников тыла. Инициативой КПРФ предлагалось под понятием "дети войны" выделить возрастную категорию граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, в которую попадают граждане, которым на начало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), а также граждане, родившиеся в период войны.