ПФР выделит на помощь ветеранам и труженикам тыла 60 млрд рублей, но пока им 20 тысяч собирают всем миром

05 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://remont.youdo.com/st65370/, лучшие цены.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/unblock/lock/search/company/, лучшие цены тут.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/floors/choice/keramzit/, варианты >>



Общество В России Москва
Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

ПФР выделит на помощь ветеранам и труженикам тыла 60 млрд рублей, но пока им 20 тысяч собирают всем миром

Пока новые и старые федеральные министры отчитываются, сколько средств будет выделено на помощь "нашим самым уважаемым гражданам", общественность собирает средства на самые элементарные и недорогие нужны этих самых граждан.

Так, в Instagram известного режиссера Светланы Дружининой появился пост с призывом помочь собрать деньги для труженицы тыла и ветерана труда Таисьи Сахненко. Ей 90 лет, пенсионерка нуждается в слуховом аппарате за 19 400 руб.

"В начале войны Таисье Михайловне было всего 12 лет. Война не обошла стороной Таисью Михайловну. Это были трудные и тяжелые годы изнурительного труда. Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. Трудились все. Мальчишки и девчонки. Тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи тонн намолоченного зерна. Мужчины ушли на фронт и все тяжбы — физические и моральные достались женщинам, подросткам, старикам. Жили впроголодь но всегда надеялись на лучшее. Не унывали", - говорится в посте Дружининой.

Сейчас пенсионерка находится "в тяжелом материальном положении". "Передвигается в инвалидной коляске уже 5 лет. Сломана шейка бедра. Почти потерян слух. Необходимо срочно приобрести слуховой аппарат, что бы хоть немного улучшить качество жизни пожилой женщины", - добавляют организаторы сбора средств.

Напомним, Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла недавно заявил, что к 75-летию Победы всем ветеранам и приравненным к ним категориям будет выделено по 75 тыс. руб., труженикам тыла – по 50 тыс. руб. Ранее эти выплаты составляли 10 тыс. руб. для ветеранов и приравненных к ним категорий и 5 тыс. руб. для тружеников тыла.

Примечательно, что и в Госдуме, и в Совете Федерации весенняя сессия открылась с пафосных слов председателей палат о том, что надо исполнять любые просьбы и пожелания ветеранов и тружеников тыла.

Между тем, в это же весеннюю сессию Госдума уже успела отклонить два законопроекта о детях войны Проектом справороссов предлагалось установить специальные меры и льготы, ежемесячные выплаты для "детей войны" и тружеников тыла. Инициативой КПРФ предлагалось под понятием "дети войны" выделить возрастную категорию граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, в которую попадают граждане, которым на начало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), а также граждане, родившиеся в период войны.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ПФР выделит на помощь ветеранам и труженикам тыла 60 млрд рублей, но пока им 20 тысяч собирают всем миром

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пфр, ветеран вов, труженик тыла, слуховой аппарат, благотворительность, нищета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров