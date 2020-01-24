Илья Денисов покинет пост первого заместителя главы Индустриального района Перми по решению суда

Первый заместитель главы Индустриального района Перми Илья Денисов не смог оспорить решение о своей дисквалификации и будет вынужден покинуть свою должность, передает корреспондент Накануне.RU.

23 января суд апелляционной инстанции подтвердил правоту Пермского УФАС, которое требовало дисквалифицировать чиновника на шесть месяцев.

Напомним, заявление в суд было подано 13 сентября. Сообщалось, что управление вновь потребовало дисквалифицировать чиновника, поскольку департамент дорог и транспорта не смог оспорить в апелляционной инстанции арбитражного суда решение антимонопольщиков по невыплате субсидий предпринимателям за перевозку льготников.

Решение о дисквалификации чиновника было принято в 2017 г. из-за того, что бывший глава департамента допустил два нарушения антимонопольного законодательства. Первое было связано с офертами на заключение договора по маршруту №60 – у "Мегагрупп" отказались принять заявку. Второе касалось конкурса на обслуживание маршруток. Объяснения департамента в рамках конкурса относительно подсчета срока эксплуатации АТС, управление посчитало введением участников торгов в заблуждение, что могло привести к ограничению конкуренции.

В ноябре Илья Денисов покинул пост руководителя департамента по собственному желанию. Затем он больше года работал директором дворца спорта "Орленок". На этом посту его и застало решение арбитражного суда о дисквалификации. Он покинул должность и после отбытия срока дисквалификации был назначен этим летом на должность замглавы района.