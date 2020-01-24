05 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
В центре Москвы водитель фуры из-за отсутствия зарплаты перекрыл движение на улице Бауманской (2020) | Фото: twitter.com/bazabazon

В Москве водитель фуры заблокировал дорогу, требуя зарплату

В Москве водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской и залез на грузовик. Водитель объяснил свои действия тем, что ему не выдают зарплату.

Инцидент произошел у офиса компании "Транспортный технологии", где, по некоторым данным, и работает мужчина. Он заявил, что начальство заставляет его ездить на неисправной фуре, ему постоянно приходят штрафы, а дома у него семеро детей, пишет Mash.

Позже Telegram-канал сообщил, что на место прибыли полицейские, которым удалось убедить мужчину убрать грузовик с дороги. "Бастующего" увезли в полицию.

Центр организации дорожного движения сообщил, что движение на Бауманской было перекрыто в течение получаса, оно уже восстановлено.

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В Москве водитель фуры заблокировал дорогу, требуя зарплату

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Теги: москва, водитель, грузовик



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Развитие сюжета:

Ранее 25.01.2020 09:30 Мск Водителю фуры, что перекрыл дорогу в Москве, выплатили задержанную зарплату

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