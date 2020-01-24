В Москве водитель фуры заблокировал дорогу, требуя зарплату

В Москве водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской и залез на грузовик. Водитель объяснил свои действия тем, что ему не выдают зарплату.

Инцидент произошел у офиса компании "Транспортный технологии", где, по некоторым данным, и работает мужчина. Он заявил, что начальство заставляет его ездить на неисправной фуре, ему постоянно приходят штрафы, а дома у него семеро детей, пишет Mash.

В центре Москвы водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Он заявляет, что не уедет, пока ему не дадут зарплату. Говорит, у него семь детей и их нечем кормить. pic.twitter.com/na0OfsOgLP — baza (@bazabazon) January 24, 2020

Позже Telegram-канал сообщил, что на место прибыли полицейские, которым удалось убедить мужчину убрать грузовик с дороги. "Бастующего" увезли в полицию.

Центр организации дорожного движения сообщил, что движение на Бауманской было перекрыто в течение получаса, оно уже восстановлено.