05 Августа 2020
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Спорт В России За рубежом
Николай Комличенко (2019) | Фото: twitter.com/fkmladaboleslav

Нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко переходит в клуб РПЛ

Нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко, скорее всего, продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.

Как сообщается на официальном сайте команды из Чехии, Комличенко близок к тому, чтобы перебраться из ФК "Млада Болеслав", за который он выступает 2017 года, в московский клуб, играющий в РПЛ. Игрок уже вылетел в Москву, чтобы договориться о трансфере и пройти медицинское обследование.

Название этой столичной команды не уточняется. По данным СМИ, форвардом активно интересуется московское "Динамо".

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом сезоне российский нападающий был признан лучшим бомбардиром и лучшим легионером чемпионата Чехии. В новом сезоне он уже успел оформить покер за свою команду.

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Нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко переходит в клуб РПЛ

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Теги: Комличенко, клуб, переход



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