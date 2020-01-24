Елена Малышева предложила подросткам, употребляющим снюс, попробовать и фекалии

Известная телеведущая Елена Малышева критически высказалась об употреблении так называемых снюсов – нетабачных никотиновых смесей и леденцов, ставших популярными у молодежи.

В эфир программы Малышевой "Жить здорово!" были приглашены подростки, а сюжет, посвященный снюсам, назывался "Легально и летально". Пятеро детей рассказали телеведущей, почему они начали употреблять снюс, и почему в дальнейшем отказались от этого. Оказалось, что от снюса у гостей передачи появились язвы в полости рта.

"Слава богу, что грабли по лбу дали. Жалко, что так мало", — обратилась телеведущая к одному из подростков.

Отвечая на замечание одного из них, что в жизни нужно попробовать всё, Малышева предложила юноше попробовать фекалии, передает радио "Говорит Москва".