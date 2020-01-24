"Это лишь одно из мнений". "ЕР" - про заявление депутата о сдаче детей в интернат из-за отсутствия школы

В пресс-службе свердловского отделения "Единой России" сообщили Накануне.RU о реакции партии на предложение Людмилы Борониной отдать детей п. Красная горка на интернатное обучение из-за отсутствия в населенном пункте школы и средств на школьные автобусы.

21 января 2020 г. на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа решался вопрос о проблеме перемещения школьников Красной горки до учебных учреждений Полевского. Дело в том, что в поселке школ нет, а единственный транспорт, способный доставить детей на уроки - это рейсовые автобусы, чье расписание не совпадает с расписанием школ и кружков. В связи с чем, детям ежедневно приходится добираться пешком до города по неосвещенной обочине. Весь путь пролегает вдоль трассы и составляет четыре км. Вместо предложения о школьном автобусе, Людмила Боронина, координатор партийного проекта "Крепкая семья" от "Единой России", сотрудница муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и народного творчества" Полевского, предложила сдать школьников поселка в интернат города, припомнив почему-то советские времена и систему интернатов для детей из сельской местности, чем вызвала шквал негодования со стороны родителей и коллег.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь "Единой России" Максим Бестфатер, это было лишь одно из предложений, которое даже не будет рассматриваться.

"Радует сам факт того, что занимаются решением этой проблемы. Да, предложение далеко не самое лучшее и, естественно, его, скорее всего, не примут, потому что оно было принято в штыки. И надеюсь, что местным депутатам удастся найти оптимальное решение, которое устроит жителей поселка", - рассказал пресс-секретарь "ЕР".

Также Максим Бестфатер обратил внимание на то, что неуместно сравнение предложения Людмилы Борониной с высказыванием Ольги Глацких на встрече с детьми и подростками в Кировграде в 2018 г., где она заявила о том, что "государство не просило вас рожать". По мнению пресс-секретаря "ЕР", нужно понимать, что это разного уровня заявления и в занятии бичеванием Людмилы Борониной, которая и сама, скорее всего, поняла, что ее мнение было ошибочным, "просто нет смысла".

Получить комментарий мэрии Полевского о том, почему не удается организовать школьные автобусы для жителей п. Красная горка, пока не удалось.