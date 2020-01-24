05 Августа 2020
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Экономика Курганская область
водоотведение, канализация (2020) | Фото: ncrim.ru

В Кургане подсчитывающий убытки "Водный союз" в суде оспаривает тарифы

Компания "Водный союз" продолжает попытки оспорить в суде тарифы на водоснабжение и водоотведение, чтобы потом за счет бюджета залатать дыры в ржавых и гнилых трубах. 24 января в облсуде прошли предварительные заседания по иску коммунальщиков к департаменту госрегулирования цен и тарифов Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

Коммунальщики считают, что прошлогодние тарифы не были экономически обоснованными, а из расчетов якобы необоснованно исключили несколько статей расходов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", тариф, утвержденный в прошлом году - базовый, и рассчитан на ближайшие 5 лет. Коммунальщики отметили, что с существующими тарифами их компания вплоть до 2024 года будет терпеть убытки.

В компании отметили, что им нужен тот тариф, который будет покрывать затраты "Водного союза" на ремонт изношенных коммунальных сетей.

"Если действующий сегодня нормативный акт об установлении тарифов на 2019 год, принятый департаментом в 2018 году, будет признан судом недействительным, мы заявим требования по принятию замещающего документа. При изменении тарифа на 2019 год у нас будет корректироваться тариф и на последующие периоды. Тогда наши права восстановятся", - считают в "Водном союзе".

Ранее власти Курганской области, идя навстречу жителям Зауралья, с 1 января этого года снизили тариф на водоснабжение в Кургане сразу на 6,2%. В "Водном союзе" посчитали это ударом по компании и уже начали считать убытки. Накануне коммунальщики и вовсе заявили, что прекращают свою деятельность по водоотведению в поселке Варгаши по той причине, что тариф на эту услугу не был утвержден. В правительстве Курганской области логично заявили, что тариф предполагает расходы на очистку сточных вод, а в Варгашах такие услуги фактически не оказываются - в муниципальном образовании нет очистных сооружений.

Также по закону "Водный союз" не имеет никакого права прекращать деятельность по водоотведению, так как является гарантирующей организацией в Варгашах.

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В Кургане подсчитывающий убытки "Водный союз" в суде оспаривает тарифы

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Теги: Водный союз, Варгаши, водоотведение, вода, Алексей Бобров, Артем Биков, суд, убытки



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