Город бродячих псов. В Североуральске бездомные собаки продолжают нападать на людей

Следственный комитет проверяет информацию о нападении стаи бездомных собак на ребенка в Свердловской области.

В Сети появилось видео инцидента, который произошел 22 января в Североуральске. На кадрах видно, что агрессивные псы стаей набрасываются на идущего из школы ребенка. Он упал, но затем смог убежать.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, по имеющимся сведениям, в результате нападения животных каких-либо телесных повреждений школьник не получил, но псы растерзали его одежду.

Сейчас данная информация проверяется. Выясняется, имело ли место причинение вреда здоровью ребенка.

Следователями опрашиваются очевидцы, а также лица, ответственные за контроль за безнадзорными животными.

Как сообщало Накануне.RU, нападение собак на людей в Североуральске не редкость. В декабре прошлого года голодные бездомные псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком.