05 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
хаски собака (2014) | Фото: Накануне.RU

Город бродячих псов. В Североуральске бездомные собаки продолжают нападать на людей

Следственный комитет проверяет информацию о нападении стаи бездомных собак на ребенка в Свердловской области.

В Сети появилось видео инцидента, который произошел 22 января в Североуральске. На кадрах видно, что агрессивные псы стаей набрасываются на идущего из школы ребенка. Он упал, но затем смог убежать.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, по имеющимся сведениям, в результате нападения животных каких-либо телесных повреждений школьник не получил, но псы растерзали его одежду.

Сейчас данная информация проверяется. Выясняется, имело ли место причинение вреда здоровью ребенка.

Следователями опрашиваются очевидцы, а также лица, ответственные за контроль за безнадзорными животными.

Как сообщало Накануне.RU, нападение собак на людей в Североуральске не редкость. В декабре прошлого года голодные бездомные псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком.

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Город бродячих псов. В Североуральске бездомные собаки продолжают нападать на людей

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Теги: собаки, нападение, Североуральск, школьник, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2020 14:21 Мск Власти Североуральска, где псы нападают на людей, не заключали контракт на отлов безнадзорных животных

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Ранее 06.12.2019 09:50 Мск В Свердловской области голодные бездомные псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком

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