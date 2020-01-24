05 Августа 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Рейс Ухань - Москва отменен из-за эпидемии коронавируса в Китае

Авиакомпания China Southern изменила маршрут рейса CZ355 Гуанчжоу - Ухань - Москва (Шереметьево). Борт, уже вылетевший из Гуанчжоу, не будет делать промежуточную посадку в Ухане, где бушует эпидемия пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
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Между тем, в Москве не вводили ограничений на полеты в КНР. "Никаких ограничений авиасообщения с КНР, в том числе с аэропортом "Тяньхэ" с российской стороны не вводилось", - сказал собеседник агентства.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в сети появилась информация о московских таксистах, отказывающихся везти китайских туристов из аэропортов или запрашивающих с них двойную цену.

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Рейс Ухань - Москва отменен из-за эпидемии коронавируса в Китае

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Теги: ухань, коронавирус, пневмония, 2019-nCoV, китай, отмена рейса, москва, аэропорт, шереметьев



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