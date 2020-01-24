Собянин: В зоне строительства ЮВХ действительно имеются пятна радиоактивного заражения

Склон реки около Московского завода полиметаллов в зоне строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) рекультирвируют, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник заявил, за территорией завода полиметаллов "действительно имеются пятна радиоактивного заражения".

"К сожалению, сам завод полиметаллов не предпринимает никаких усилий для ликвидации экологического ущерба, поэтому мы взяли эту задачу на себя", - написал Собянин в своем личном блоге.

Он добавил, что выявленные "незначительные следы загрязнения", по мнению специалистов, не препятствуют строительству ЮВХ.

В период строительства, по словам Собянина, будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы.

При этом мэр заявил, что отказаться от строительства ЮВХ невозможно, так как "никаких разумных альтернатив строительству ЮВХ просто нет".

21 октября прошлого года "Гринпис" сообщил, что пробы грунта, взятые на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией "Москворечье", где планируется прокладка хорды, выявили пять очагов радиоактивного загрязнения. Там замеры зафиксировали гамма-излучение больше 1 микрозиверт, что в пять-восемь раз выше естественного фона. Также экологи нашли на этом участке "альфа-активные торий-232 и радий-226".

Ранее департамент строительства Москвы заявил, что провел исследования в районе строительства участка скоростной магистрали ЮВХ и не обнаружил там превышения радиационного фона и загрязнения техногенными радионуклидами.

Как ранее сообщало Накануне.RU, депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители потребовали от столичного градоначальника остановить строительство ЮВХ. В июле 2019 года москвичи выходили на митинг, полагая, что возведения ЮВХ может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.

Эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ.

В Общественной палате призвали пересмотреть проект хорды, сулящий радиационное заражение. Мэрия Москвы игнорирует мнение людей, считают там.

Отметим, ранее в мэрии Москвы заявляли, что стройплощадка Юго-Восточной хорды не затрагивает зону со сложной экологией, и на участках нет превышения радиационного фона.