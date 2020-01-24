05 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
шеврон, Владимир Зеленский, череп (2019) | Фото: wi-fi.ru

Зеленского раскритиковали за отсутствие на форуме по холокосту

Президент Украины Владимир Зеленский не посетил форум по холокосту, куда был приглашен в качестве гостя без права выступления. Однако он приехал в Израиль и удостоился резкой критики как в этой стране, так и на Украине.
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Накануне Зеленский заявил, что решил отдать свое место тем, кто этого больше заслуживает.

В заявлении пресс-службы мемориального комплекса "Яд Вашем" поступок Зеленского назван "отвратительной манипуляцией".

"Печально, что [Зеленский] так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира", - говорится в сообщении.

Еще до его поездки в Израиль бывший главный украинский декоммунизатор депутат Рады Владимир Вятрович написал, что Зеленскому отвели роль слушателя президента России Владимира Путина, а он согласился. И в день соборности Украины решил поехать в Израиль в роли "массовки Путина".

Не исключено, что одной из причин отсутствия Зеленского на форуме стало именно то, что ему не дали выступить, о чем ранее сообщал экс-депутат Рады Борислав Береза.

Напомним, между Израилем и Украиной недавно вспыхнул скандал из-за почитания бандеровцев.

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Зеленского раскритиковали за отсутствие на форуме по холокосту

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Израиль, холокост



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