Зеленского раскритиковали за отсутствие на форуме по холокосту

Президент Украины Владимир Зеленский не посетил форум по холокосту, куда был приглашен в качестве гостя без права выступления. Однако он приехал в Израиль и удостоился резкой критики как в этой стране, так и на Украине.

Накануне Зеленский заявил, что решил отдать свое место тем, кто этого больше заслуживает.

В заявлении пресс-службы мемориального комплекса "Яд Вашем" поступок Зеленского назван "отвратительной манипуляцией".

"Печально, что [Зеленский] так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира", - говорится в сообщении.

Еще до его поездки в Израиль бывший главный украинский декоммунизатор депутат Рады Владимир Вятрович написал, что Зеленскому отвели роль слушателя президента России Владимира Путина, а он согласился. И в день соборности Украины решил поехать в Израиль в роли "массовки Путина".

Не исключено, что одной из причин отсутствия Зеленского на форуме стало именно то, что ему не дали выступить, о чем ранее сообщал экс-депутат Рады Борислав Береза.

Напомним, между Израилем и Украиной недавно вспыхнул скандал из-за почитания бандеровцев.