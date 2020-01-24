Новый министр науки и высшего образования назначил и.о. ректора ТюмГУ
Стало известно, кто в статусе исполняющего обязанности возглавил Тюменский госуниверситет после того, как его бывший руководитель Валерий Фальков вошел в федеральное правительство, передает корреспондент Накануне.RU.
Приказом Фалькова и.о. ректора стала проректор-начальник управления по образовательной деятельности ТюмГУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Елена Тумакова, сообщает пресс-служба вуза.
Напомним, новый кабинет министров сформирован 21 января. Фальков, ранее попавший в состав комиссии, которая изменит Конституцию, назначен министром науки и высшего образования России.