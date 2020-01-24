05 Августа 2020
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Образование Тюменская область
И.о. ректора ТюмГУ Елена Тумакова (2020) | Фото: ТюмГУ

Новый министр науки и высшего образования назначил и.о. ректора ТюмГУ

Стало известно, кто в статусе исполняющего обязанности возглавил Тюменский госуниверситет после того, как его бывший руководитель Валерий Фальков вошел в федеральное правительство, передает корреспондент Накануне.RU.
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Приказом Фалькова и.о. ректора стала проректор-начальник управления по образовательной деятельности ТюмГУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Елена Тумакова, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, новый кабинет министров сформирован 21 января. Фальков, ранее попавший в состав комиссии, которая изменит Конституцию, назначен министром науки и высшего образования России.

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Новый министр науки и высшего образования назначил и.о. ректора ТюмГУ

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Теги: Тюменский госуниверситет, и.о. ректора, Елена Тумакова



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Ранее 22.01.2020 09:00 Мск Новый министр науки и высшего образования РФ сам выберет преемника на посту ректора ТюмГУ

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