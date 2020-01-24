В Ухане за неделю построят госпиталь на тысячу коек для заразившихся коронавирусом

Власти китайского города Ухань в провинции Хубэй начали экстренное возведение госпиталя для инфицированных новым штаммом коронавируса 2019-nCoV. Китайские государственные СМИ сообщают, что больница будет на тысячу коек. Ее планируется закончить к началу следующей недели. В сети появились видеокадры со строительной площадки – десятки экскаваторов одновременно роют котлован под масштабное здание. Место под стройку выбрали на окраине города.

Это уже не первый раз, когда китайцы так быстро строят госпиталь для заразившихся во время эпидемии нового вируса. В 2003 году Пекине за неделю возвели больницу для пострадавших от атипичной пневмонии.

Между тем, уже десять городов в провинции Хубэй заблокированы на выезд. Власти пытаются сдержать распространение смертельно опасного вируса, который уже унес жизни трех десятков человек.

Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество и национальные правительства быть готовыми к введению чрезвычайных мер по сдерживанию нового вируса.