В Ухане за неделю построят госпиталь на тысячу коек для заразившихся коронавирусом

05 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/repair/kitchen/8/, выбирай нас!
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/dlv/nedorogo/, посетить сайт .
Сервис подбора мастеров: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/chastnie-obyavleniya-po-remontu-kvartir/, подробности здесь.


    куртки короткие женские пуховики вот

Общество За рубежом
Строительство больницы в Ухане (Китай) для заразившихся коронавирусом. (2020) | Фото: YouTube

В Ухане за неделю построят госпиталь на тысячу коек для заразившихся коронавирусом

Власти китайского города Ухань в провинции Хубэй начали экстренное возведение госпиталя для инфицированных новым штаммом коронавируса 2019-nCoV. Китайские государственные СМИ сообщают, что больница будет на тысячу коек. Ее планируется закончить к началу следующей недели. В сети появились видеокадры со строительной площадки – десятки экскаваторов одновременно роют котлован под масштабное здание. Место под стройку выбрали на окраине города.

Это уже не первый раз, когда китайцы так быстро строят госпиталь для заразившихся во время эпидемии нового вируса. В 2003 году Пекине за неделю возвели больницу для пострадавших от атипичной пневмонии.

Между тем, уже десять городов в провинции Хубэй заблокированы на выезд. Власти пытаются сдержать распространение смертельно опасного вируса, который уже унес жизни трех десятков человек.

Всемирная организация здравоохранения призвала международное сообщество и национальные правительства быть готовыми к введению чрезвычайных мер по сдерживанию нового вируса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Ухане за неделю построят госпиталь на тысячу коек для заразившихся коронавирусом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ухань, коронавирус, пневмония, 2019-nCoV, китай, строительство, госпиталь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2020 15:54 Мск Больница в Ухане, построенная за 10 дней, передана китайской армии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров