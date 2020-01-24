В Полевском следователи выясняют, почему дети каждый день ходят в школу пешком по трассе

В Полевском Следственный комитет проводит проверку информации об отсутствии транспорта, необходимого для перемещения школьников из поселка Красная горка до учебных учреждений в Полевском.

Как сообщается на странице следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, вопрос о необходимости школьных автобусов для школьников поселка жители Красной горки подняли еще в мае 2019 г., однако никаких действий со стороны местной администрации не последовало.

Поскольку между населенными пунктами курсируют только рейсовые автобусы, чье расписание не подходит под расписание школ и прочих учебно-образовательных учреждений, дети ежедневно вынуждены идти по обочине четыре километра, что еще усугубляется и отсутствием освещения вдоль трассы. Это не только физически тяжело, но и крайне небезопасно.

Таким образом, следователи СКР проведут комплекс необходимых мероприятий, в ходе которых установят все обстоятельства и дадут объективную правовую оценку сложившейся ситуации, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее, 21 января на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа депутат от "Единой России" Людмила Боронина, предложила решить данную проблему, сдав школьников Красной горки в полевской интернат. Родители инициативу депутата не оценили.