Транспортная прокуратура проверяет "Уральские авиалинии" из-за вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге

Транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверки по факту вынужденной посадки пассажирского самолета "Уральских авиалиний" в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Напомним, рейс U6-2949 "Екатеринбург - Ереван" вылетел из аэропорта уральской столицы в 7.05 утра местного времени, на борту находилось 66 человек, включая пассажиров и экипаж. Во время выполнения рейса сработала сигнализация о технической неисправности и экипажем самолета было принято решение о возвращении на аэродром вылета.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сработал индикатор неисправности створок переднего шасси. Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, пассажиры и члены экипажа не пострадали, само воздушное судно не повреждено. Транспортные следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.