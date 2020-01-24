05 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
выборы без выбора, муниципальный фильтр (2017) | Фото:http://million-kartin.ru

Пермские общественники требуют снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора

Пермские общественники предложили внести правки в "Закон о выборах", чтобы обеспечить реальную конкуренцию на предстоящих выборах губернатора, которые пройдут в регионе 13 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Просьба опубликована на сайте петиций Change.org. Петиция обращена к депутатам заксобрания, членам правительства и администрации губернатора, депутатам и должностным лицам местного самоуправления, членам руководящих органов региональных отделений политических партий Прикамья, Избирательной комиссии края - "всем, кто обладает правом законодательной инициативы".

Общественники просят позволить кандидатам на должность губернатора выдвигаться от избирательных объединений и в качестве самовыдвиженцев, а не только от политической партии. Также предлагают снизить муниципальный фильтр – количество необходимых подписей от муниципальных депутатов и глав территорий в поддержку кандидата с 6% до 5%. Для самовыдвиженцев общественники просят установить число собираемых подписей избирателей в поддержку кандидатов - 0,5% от числа избирателей Пермского края.

Еще одно предложение позволит общественным объединениям назначать наблюдателей.

"Все наши предложения всецело соответствуют современному российскому законодательству. Только в прошлом году право на самовыдвижение было введено в в Санкт-Петербурге, в Забайкальском крае, в Астраханской, Курганской, Сахалинской, Мурманской и Челябинской областях", - говорится в тексте петиции.

В качестве автора петиции указан старший научный сотрудник Пермского УрО РАН Виталий Ковин. Если верить документу, инициативу поддержали также и другие общественные деятели. В настоящий момент документ подписали 115 человек.

Напомним, глава края Максим Решетников покинул губернаторский пост и назначен в новое Правительство России министром экономического развития.

Решетников был губернатором с сентября 2017 года. С апреля 2012 года работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы.

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Пермские общественники требуют снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора

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Теги: муниципальный фильтр, самовыдвижение, выборы губернатора



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