ВОЗ: Коронавирус может распространиться в любой стране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала абсолютно всем странам быть готовыми к сдерживанию распространенного в Китае коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну, - говорится в сообщении ведомства. - Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию".

Ранее ВОЗ решила не объявлять чрезвычайной ситуацию с коронавирусом.

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в КНР "до стабилизации эпидемиологической ситуации". По последним данным, эпидемия приближается к Дальнему Востоку. Очередной случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа подтвердился в Северо-Восточном Китае.

Напомним, происхождение вируса до сих пор неизвестно. Предполагается, что коронавирус происходит с оптового рынка морепродуктов, либо представляет собой мутацию вируса, встречающегося у летучих мышей.