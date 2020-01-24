05 Августа 2020
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Общество Пермский край
Новая сцена оперного театра, Пермь (2020) | Фото: Пермский театр оперы и балета

В Перми показали эскиз новой сцены оперного театра, деньги на которую дал Абрамович

В Перми на заседании градсовета при главе города презентована новая сцена оперного театра. Разработкой дизайн-концепта занимались специалисты бюро" wHY" из Нью-Йорка и архитектор Андрейа Стойич, деньги на проект дал Роман Абрамович. Генеральный директор театра Андрей Борисов сообщил, что проект выполнен не только с учетом злободневных, то есть сегодняшних, запросов театра, но и прогнозирует технологические задачи, которые могут возникнуть в будущем, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проектировщики работали под нашим полным контролем, всё обсуждалось, были и дискуссионные моменты. То, что мы видим сейчас, полностью соответствует нашему отраслевому техническому заданию: параметры обеих сцен, репетиционных и технических помещений, возможности для быстрого монтажа декораций", - цитирует директора пресс-служба театра.

Дизайн разработан с оглядкой на пермский контекст и такие его локальные особенности, как, например, одноименный геологический период, который ассоциируется с Пермью в мировом контексте.

"Это сделано не вычурно, а в легком ассоциативном ключе, и это, скорее, плюс в данной ситуации. И не будем забывать об акустике: она должна быть в новом здании превосходной. Для музыкального театра это первостепенная задача", - подытожил Борисов.

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В Перми показали эскиз новой сцены оперного театра, деньги на которую дал Абрамович

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Теги: Роман Абрамович, сцена, оперный театр



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