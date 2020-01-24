05 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

ФАС провела первую перерегистрацию цены оригинального препарата

С 17 декабря 2019 года вступил в действие порядок обязательной перерегистрации референтных (оригинальных) препаратов. Но прошло больше месяца, прежде чем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на первое лекарство, подлежащее перерегистрации – им стал венгерский бромопкриптин. Свое решение ведомство направило в Минздрав, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФАС.

Напомним, производители должны подать заявления на обязательную перерегистрацию цен на оригинальные (референтные) препараты в Министерство здравоохранения РФ в срок до 18 февраля 2020 года. Пересмотренные предельные отпускные цены на препараты вступают в силу в течение пяти месяцев после выхода соответствующего приказа Минздрава России.

Сам процесс пересмотра цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно-важные и необходимые лекарственные препараты) должен завершиться к концу 2020 года.

"Ведомство успешно согласовало первую цену на референтный препарат бромокриптин, который входит в перечень ЖНВЛП. Решение о согласовании было размещено на официальном сайте ведомства и направлено в Минздрав РФ. Мы ожидаем, что все производители российского фармрынка активно включатся в процесс пересмотра цен на лекарственные препараты, что позволит нам привести их в соответствие с ценами на препараты в референтных странах", – говорит Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.

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ФАС провела первую перерегистрацию цены оригинального препарата

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Теги: фас, оригинальные лекарства, перерегистрация, минздрав



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