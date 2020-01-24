"Не пытайтесь покинуть Ухань": в КНР задумались об уголовной ответственности для "злонамерных беглецов"

В КНР задумались о введении уголовной ответственности для беглецов из очага эпидемии коронавируса нового типа. В городе Ухань, где началась вспышка заболевания и прилегающих муниципалитетах закрыты вокзалы и аэропорты, местами прекращено движение общественного транспорта, однако многие всё равно пытаются покинуть зону карантина.

Китайские юристы оценили, может ли постичь ответственность таких беглецов. Как сообщает "Пэнпай синьвэнь" те, кто выбирается из очага эпидемии, зная о наличии у себя симптомов заболевания (недомогания, температуры и т.п.), а также отказывается соблюдать меры по профилактике и контролю инфекционных заболеваний, могут быть обвинены в "злонамеренном побеге". В случае, если это приведёт к дальнейшему распространению инфекции – "злонамеренных беглецов" может ожидать уголовная ответственность.

Такая ответственность предусматривается для распространения инфекционных заболеваний класса А, к которым официально китайское законодательство относит только чуму и холеру. Коронавирус нового типа пока отнесён к заболеваниям класса В, однако в КНР бывали прецеденты, когда болезнь класса В приравнивалась к классу А – такое бывало в случаях с атипичной пневмонией, сибирской язвой и передающимся людям высокопатогенным птичьим гриппом.

К настоящему времени выявлено уже более шестисот заболевших. Несколько заражённых госпитализированы в Северо-Восточном Китае, граничащем с Дальневосточным Федеральным округом РФ. Один из них скончался в провинции Хэйлунцзян. Роспотребнадзор в этой связи призвал российских туристов воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации.