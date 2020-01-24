Полиция в Якутске вновь задержала одного из сподвижников якутского шамана

Полиция в Якутске вновь задержала одного из сподвижников якутского шамана Александра Габышева.

Правоохранители настаивают на отъезде Виктора Макерова из Якутии, передает "Интерфакс".

23 января сторонники Габышева - Павел Богачев, Алексей Брылев и Юрий Конюхов - были арестованы на трое суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Макеров был задержан вместе с ними, но избежал ареста, он был оштрафован на тысячу рублей.

Напомним, шедшего в Москву Габышева задержали 19 сентября на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым.

В октябре сообщалось, что якутский шаман решил продолжить поход в Москву, который изначально затевался с целью "изгнания дьявола из Кремля". По его словам, вне зависимости от судебных результатов, "план - идти на Москву и закончить поход в 2021 году". При этом он отметил, что восстановит маршрут с того места, где его задержали.