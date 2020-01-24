Боярский возглавил рабочую группу по борьбе с моральными террористами в интернете

Депутат Сергей Боярский ("Единая Россия") возглавил межфракционную рабочую группу Госдумы РФ по противодействию преследованию и моральному террору в сети интернет. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Instagram. Боярский рассказал, что группа создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, уже утвержден состав, положение и цели и задачи группы. Заместителем руководителя группы стал Андрей Свинцов (ЛДПР).

В состав группы также вошли единороссы Адальби Шхагошев, Эрнест Валеев, Евгений Ревенко, Светлана Бессараб, Андрей Альшевских, Ольга Казакова, коммунисты Александр Ющенко и Юрий Синельщиков, представитель ЛДПР Вадим Деньгин, справедливороссы Елена Драпеко и Николай Рыжак.

Боярский попросил своих читателей также принять участие в работе группы: "Сообщайте о резонансных, а главное замалчиваемых случаях, в которых угрозы из сети "Интернет", несмотря на обращения к правоохранителям, перешли в реальную жизнь".