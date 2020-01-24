Боярский возглавил рабочую группу по борьбе с моральными террористами в интернете

05 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Сервис подбора мастеров: http://remont.youdo.com/repair/dacha/ по данной ссылке.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/country/geo/kubinka/ по ссылке.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/building/home/outbuilding/, выбирай!



Общество В России Москва
Сергей Боярский (2019) | Фото:instagram.com/sergeyboyarskiy

Боярский возглавил рабочую группу по борьбе с моральными террористами в интернете

Депутат Сергей Боярский ("Единая Россия") возглавил межфракционную рабочую группу Госдумы РФ по противодействию преследованию и моральному террору в сети интернет. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Instagram. Боярский рассказал, что группа создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, уже утвержден состав, положение и цели и задачи группы. Заместителем руководителя группы стал Андрей Свинцов (ЛДПР).

В состав группы также вошли единороссы Адальби Шхагошев, Эрнест Валеев, Евгений Ревенко, Светлана Бессараб, Андрей Альшевских, Ольга Казакова, коммунисты Александр Ющенко и Юрий Синельщиков, представитель ЛДПР Вадим Деньгин, справедливороссы Елена Драпеко и Николай Рыжак.

Боярский попросил своих читателей также принять участие в работе группы: "Сообщайте о резонансных, а главное замалчиваемых случаях, в которых угрозы из сети "Интернет", несмотря на обращения к правоохранителям, перешли в реальную жизнь".

Сергей Боярский|Фото:instagram.com/sergeyboyarskiy

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Боярский возглавил рабочую группу по борьбе с моральными террористами в интернете

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей боярский, госдума, хейтеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров