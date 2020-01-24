Начальник свердловской полиции объяснил сокращения в ГИБДД внедрением видеофиксации

Начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков объяснил причины сокращений в ГИБДД и назвал главные кадровые проблемы, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, проблемой в системе МВД является руководство низшего звена, тогда как 30 лет назад ее не было. "Раньше была правильная система подбора кадров, система образования. Сегодня этого нет и мы вынуждены обращаться к гражданским вузам, но профильное образование лучше", - отметил он.

Сокращения в ГИБДД в прошлом году, как заявил Александр Мешков, были обусловлены тем, что теперь нарушения в основном выявляются системами видеофиксации. "Технический прогресс, но кадры все равно нужны. Без них не обойтись", - заметил он.

По его словам, в целом главная задача полиции - завоевать доверие населения. "Еще по доверию. Каждый сотрудник должен быть профессионалом, надо любить свою землю. Не все довольны результатами нашей работы, есть разные категории потерпевших, есть и нерадивые сотрудники. Палочные показатели не нужны, главная работа - профилактическая. Иногда можно ограничиться и предупреждением, нужно менять стиль работы", - отметил он.

Напомним, что в России прошли масштабные сокращения сотрудников ГИБДД, "лидером" по этому показателю стала как раз Свердловская область.