Врачи отмечают положительную динамику состояния пострадавших посетителей пермского хостела

Медики рассказали о состоянии пострадавших в аварии, случившейся в пермском хостеле "Карамель", передает корреспондент Накануне.RU. Пострадавшие в прежнем состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава. Есть положительная динамика, они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от этого отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде. Управляющий хостелом, предположительно, сбежал за границу.