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Происшествия Свердловская область
Иван Казанцев, Земфира Гайнуллина, секта &quot;Ученики Христа&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"Секта была закрытой, мы не знали о ней": начальник свердловской полиции об убийстве ребенка сектантами

Глава свердловской полиции Александр Мешков рассказал о работе с сектами. Напомним, недавно в Екатеринбурге произошло шокирующее убийство ребенка сектантами, называющими себя "учениками Христа".

"Это преступление шокировало. Мы занимаемся профилактикой таких преступлений, но эта секта была закрытой. И не случись этой трагедии, мы могли бы о них и не узнать", - рассказал Мешков на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU .

"У нас есть отделы, которые занимаются разработкой таких сект. Работаем вместе с ФСБ", - пояснил начальник свердловского главка.

Напомним, в декабре прошлого года главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину арестовали на два месяца по обвинению в пособничестве убийству малолетнего. Также отправили под арест отца убитого ребенка Ивана Казанцева, который заявил, что тоже является "учеником Христа". Казанцев обвиняется в жестоком убийстве собственного 9-летнего сына, которое, как считает следствие, совершил вместе с матерью, скрывшейся в Белоруссии. Ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп и удушили. После убийства тело выбросили в лесопарке Чкаловского района. Недавно суд продлил срок ареста обоим фигурантам.

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"Секта была закрытой, мы не знали о ней": начальник свердловской полиции об убийстве ребенка сектантами

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Теги: александр мешков, начальник гу мвд по свердловской области, сектанты, арест, суд



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