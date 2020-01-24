05 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Ксения Каторгина (2019) | Фото: vk.com

Глава свердловского ГУ МВД сравнил убийство Каторгиной с 90-ми

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков впервые прокомментировал убийство Ксении Каторгиной и заявил, что не помнит таких преступлений с 90-х. Об этом он заявил на своей первой большой пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"По Каторгиной были разные версии, таких преступлений я не встречал с 90-х годов. А у меня огромный опыт. Благодарен челябинским коллегам за то, как они сработали. Тех, кто совершил это преступление, сложно как-то назвать", - отметил он.

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения Каторгина отправилась из города Березовский на сделку по продаже своего автомобиля "Ауди Q5" в Екатеринбург и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 500 тыс. руб. Перекупщиков ввело в заблуждение, что к ним приехала очень похожая на жертву девушка и предъявила все необходимые документы.

Впоследствии в салоне были найдены замытые пятна крови. 15 октября тело убитой хозяйки авто нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе, недалеко от места первой "сделки". По подозрению в убийстве арестованы Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев, Екатерина Меньшикова.

Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова(2019)|Фото: Накануне.RU

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Глава свердловского ГУ МВД сравнил убийство Каторгиной с 90-ми

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Теги: Александр Мешков, Ксения Каторгина



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