05 Августа 2020
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Политика В России
Дмитрий Козак (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.

Указ подписан Владимиром Путиным в пятницу, 24 января, сообщает пресс-служба Кремля. Таким образом, число замруководителей администрации президента увеличилось до трех.

Козак был заместителем председателя правительства России с 14 октября 2008 года. Курировал в кабмине вопросы, связанные с Крымом и Севастополем. С 2018 года в сферу его ответственности вошли ТЭК и промышленность.

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Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента

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Теги: владимир путин, дмитрий козак



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