Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.

Указ подписан Владимиром Путиным в пятницу, 24 января, сообщает пресс-служба Кремля. Таким образом, число замруководителей администрации президента увеличилось до трех.

Козак был заместителем председателя правительства России с 14 октября 2008 года. Курировал в кабмине вопросы, связанные с Крымом и Севастополем. С 2018 года в сферу его ответственности вошли ТЭК и промышленность.