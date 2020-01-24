Нового главу екатеринбургской полиции "выписали" из Астрахани? Мешков анонсировал назначение экс-подчиненного

Начальник свердловского главка полиции Александр Мешков подтвердил, что скоро представит гарнизону нового главу городского управления МВД, но фамилию называть не стал, передает корреспондент Накануне.RU.

"Осталось недолго. Нового руководителя знаю давно, он был в моем подчинении", - заинтриговал журналистов Мешков на сегодняшней пресс-конференции. Отметим, что до назначения на Урал, Мешков возглавлял главк полиции в Астраханской области.

Он высказал пожелание, что с приходом нового руководителя городской полиции ситуация улучшится.

Напомним, глава ГУ МВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин ушел в отставку через несколько месяцев после назначения Мешкова. Кулагин возглавлял полицию уральской столицы с сентября 2017 года. Одновременно с ним уволился начальник штаба УМВД по Екатеринбургу, полковник внутренней службы Андрей Гвоздиков.